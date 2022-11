Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua persoane ranite, luni seara, in explozia produsa la o casa din Baile Tușnad sunt un barbat si fiica acestuia, a precizat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita. Potrivit sursei citate, cei doi – barbatul de 63 ani si fiica acestuia, de 25 ani – au fost stabilizati si vor fi transportati…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in comuna Mironeasa, județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca o casa a fost cuprinsa de flacari. La fața locului se deplaseaza din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași 3 autospeciale de intervenție și stingere cu apa…

- O femeie de 74 de ani din comuna Feldru, judetul Bistrita-Nasaud, a fost ranita sambata dimineata in urma unei explozii produse in propria locuinta, cauza probabila fiind o acumulare de gaze, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Explozia nu a fost urmata de incendiu.…

- La locul evenimentului s-au deplasat de urgența forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Ineu-Garda 2 Chișineu-Criș cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare incadrata cu 5 subofițeri.In sprijinul echipajului a intervenit și un echipaj medical SAJ. La sosirea echipajelor, victima…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat sambata, in jurul orei 10.50, prin apel 112, cu privire la faptul ca pe Drumul Național 65 – European 574, in localitatea Jitaru, a avut loc un eveniment rutier. Din primele verificari, polițiștii de la Rutiera au constatat ca in eveniment au fost…

- Din primele date, trenul de persoane IR 366 a lovit un tractor cu remorca, la o trecere la nivel cu calea ferata. Tractoristul a ramas incarcerata intre . Aceasta prezenta leziuni incompatibile cu viața. Conform sursei citate, este vorba de un barbat in varsta de aproximativ 55 de ani. Trenul de persoane…

- UPDATE 1Victima este constienta si prezinta truamatisme ale membrelor superioare., transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta.UPDATE 2Este vorba despre doua victime: una dintre ele prezinta truamatisme ale membrelor superioare ,…