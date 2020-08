Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in familia unei mari creatoare de moda! Ingrid Vlasov, internata, din cauza COVID-19. Mama sa a murit in urma cu cateva zile, tatal si fiica sunt spitalizati si ei. Tragedie in familia Vlasov din cauza COVID-19 In urma cu doar cateva zile, Ingrid Vlasov a anuntat ca mama sa, Viviana Vlasov,…

- Viviana Vlasov, sotia lui Mihail Vlasov, a murit dupa o evolutie rapida a bolii. Avocatul Vlasov este internat in spital. La fel se intampla și cu una dintre fiice si o nepoata a sa, ambele diagnosticate cu acelasi diagnostic: COVID 19, scrie ziaruldeiasi.ro.Drama familiei avocatului Mihail…

- Intr-un apel public facut pe contul de Instagram, Noelle Vlasov, fiica lui Ingrid Vlasov, ar fi dezvaluit voalat sursa infectarii in familia ei. "Mai bine la mare cu masca decat la spital. Nu stiti cui puteti sa dati, si cum se va descurca acea persoana cu virusul, ce varsta are, si ce alte…

- COVID-19 a facut ravagii in familia lui Raquel Barrer, o femeie in varsta de 28 de ani. In doar doua luni, aceasta și-a pierdut parinții și trei frați, din cauza virusului, informeaza 20 minutos.es.Primul care a trecut in neființa a fost tatal tinerei, Felix Barrera. In varsta de 80 de ani, acesta a…

- Fiica liderului african Nelson Mandela a murit in noaptea de duminica spre luni, intr-un spital din Johannesburg, la 59 de ani, iar fiul acesteia a dezvaluit miercuri ca Zindzi a fost testata și confirmata cu Covid-19 in ziua in care a decedat, relateaza CNN. ”Acest lucru nu inseamna ca a murit din…

- Dr. Jane Appleby, directorul medical al spitalului, a declarat ca pacientul le-a povestit asistentelor despre petrecerea gazduita de cineva care fusese diagnosticat cu noul coronavirus. "Ideea era ca oamenii sa se adune ca sa vada daca virusul este real și daca cineva se infecteaza", a declarat Appleby,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a vorbit la emisiunea „In fata ta“ de la Digi 24 despre cum i-a afectat familia noul coronavirus. Aceasta a marturisit ca doi membri ai familiei sale, diagnosticati cu COVID-19, si-au pierdut viata.

- Prefectul Clujului Mircea Abrudean, cel care conduce grupul strategic anti-Covid de la Cluj, este infectat cu coronavirus, anuntul fiind facut chiar de el. De asemenea, si sotia si fiul acestuia, in varsta de 9 luni, au fost si ei diagnosticati cu COVID-19, transmite News.ro . „In cursul serii de 3…