Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova, a declarat vineri ca planurile Norvegiei de a dubla numarul puscasilor marini americani aflati pe teritoriul sau va submina increderea dintre Moscova si Oslo, scrie Reuters. De asemenea, Ambasada Rusiei in Norvegia a avertizat…

- Guvernul ungar va cheltui 4.000 de miliarde de forinti (12,5 miliarde euro) pentru constructia de drumuri si cai ferate pana in anul 2022, in ideea de a imbunatati pozitia Ungariei in lantul logistic, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, transmite MTI.

- UPDATE Primarul comunei Mica (Mures), din care provin patru dintre victimele accidentului produs in Ungaria, a declarat pentru News.ro ca o familie si-a pierdut doi fii si nora, iar tatal baietilor a scapat doar pentru ca s-a intors in tara cu masina, nu cu microbuzul implicat in accident. De asemenea,…

- Ministrii de externe ai tarilor din Grupul de la Visegrad si ai 'B4', cele patru state din Balcani membre ale Uniunii Europene, printre care si Romania, au afisat vineri un front comun favorabil extinderii forului comunitar, cu sase zile inainte de un summit UE-Balcani la Sofia consacrat tocmai…

- România a ratat calificarea în finala Eurovision 2018, de la Lisabona, joi seara, reprezentanții țarii noastre nereușind sa obțina suficiente puncte.Astfel, în urma celei de-a doua semifinale, difuzata joi seara, pe TVR, cele 10 țari calificate în marea finala…

- Declaratiile lui Merkel au fost facute dupa ce Ursula von der Leyen, ministrul german al Apararii, a cerut insistent cresterea cheltuielilor militare cu scopul de a asigura apararea nationala si de a consolida capabilitatile NATO, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.De asemenea,…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a calificat miercuri drept "incorecta si necinstita" fata de unguri decizia anuntata mai devreme de Austria de a reduce alocatiile familiale acordate strainilor care lucreaza in aceasta tara la nivelul celor din tara in care traiesc copiii acestora, relateaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat joi Olanda pentru cheltuielile insuficiente in materie de aparare, transmite dpa.'Asteptam mai mult', a declarat Stoltenberg in parlamentul de la Haga, subliniind ca este nevoie de mai multe investitii in aparare in contextul cresterii…