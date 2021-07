DRAMĂ în familia prințului: Paul a fugit, Lia și copilul au fost evacuați din casă Prințesa Lia și fiul sau au fost evacuați din casa din cauza datoriilor mari la banci, au declarat surse din apropierea acesteia pentru G4Media. Ratele la banca nu au mai fost platite de cateva luni, iar Raiffeisen, unde familia prințesei avea contul deschis a dispus evacuarea acestora. Context Paul al Romaniei a fost dat in urmarire internaționala pentru ca nu a fost gasit acasa de polițiști in decembrie 2020. Conform surselor judiciare consultate de G4Media, soția sa Lia le-a spus polițiștilor ca ar fi in Portugalia și a refuzat sa faca declarații presei dupa plecarea reprezentanților Poliției.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Frorentina Dragomir este al doilea magistrat din Completul de 5, care a dat condamnari in dosarul Ferma Baneasa și care se pensioneaza, dupa Ionuț Matei. La Inalta Curte de Casație și Justiție au loc trageri la sorți pentru desemnarea unui nou membru titular pentru Completul de 5.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie organizeaza, miercuri, tragere la sorti pentru desemnarea unui membru titular pentru Completul de 5 judecatori, dupa pensionarea lui Ionut Matei. ”La data de 26 mai 2021, orele 13.00, Sala Sectii Unite va avea loc desemnarea, prin tragere la sorti, in sedinta…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) desemneaza un nou judecator in Completul de 5, dupa pensionarea lui Ionuț Matei, magistratul care a facut parte din complete care au dat condamnari celebre, intre care in cazul Adrian Nastase sau Remus Truica. Magistratul care vine in locul lui Ionuț…

- Sectia pentru judecatori a CSM a aprobat vineri cererea de pensionare depusa de Ionut Matei, magistrat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a facut parte din completuri ce s-au pronuntat in dosare precum "Ferma Baneasa", "Zambaccian", "Gala Bute". Ionut Matei a fost vicepresedinte…

- Sectia pentru judecatori a CSM a aprobat vineri cererea de pensionare depusa de Ionut Matei, magistrat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a facut parte din completuri ce s-au pronuntat in dosare precum "Ferma Baneasa", "Zambaccian", "Gala Bute". Ionut Matei a fost vicepresedinte…

- Avocații din mai multe barouri din țara au anunțat ca vor intrerupe lucrul și vor protesta miercuri, la ora 12, timp de 15 minute. Reacția lor este motivata de decizia „asupra libertații de exercitare a profesiei” pronunțata de magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul „Ferma…

- Condamnarea avocatului Robert Rosu la 5 ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa" a starnit nemulțumirea colegilor de breasla. Baroul Dolj a anunțat ca organizeaza miercuri, 14 aprilie, o actiune de protest in fata sediului Tribunalului Dolj, considerand ca aceasta condamnare ar fi un precedent periculos…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a publicat motivarea deciziei din dosarul "Ferma Banesa", din 17 decembrie 2020, prin care a fost condamnat si avocatul Robert Rosu, alaturi de nume cunoscute precum Remus Truica, Paul al Romaniei, Dan Andronic. Motivarea arunca in aer profesia de avocat, ridicand…