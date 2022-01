Stiri pe aceeasi tema

- Susana Higuchi, fosta sotie a presedintelui peruan Alberto Fujimori, s-a stins din viața.Tragicul anunț a fost facut de familia sa, pe rețelele de socializare. Potrivit sursei citate, fosta prima doamna a decedat miercuri dupa o lunga suferinta, potrivit AFP.„Dupa o lunga lupta impotriva cancerului,…

- Susana Higuchi, fosta sotie a presedintelui peruan Alberto Fujimori, s-a stins din viața.Tragicul anunț a fost facut de familia sa, pe rețelele de socializare. Potrivit sursei citate, fosta prima doamna a decedat miercuri dupa o lunga suferinta, potrivit AFP.„Dupa o lunga lupta impotriva cancerului,…

- Este multa durere in familia unui preot din Arad, dupa ce sotia sa a pierdut lupta cu Covid-19 la doar 22 de ani. Mihaela Valentina, sotia parintelui din Radesti, era intubata de aproape o luna de zile.

- Claudiu Iordache s-a stins din viața la varsta de 79 de ani. Familia acestuia a anunțat decesul, iar aceasta veste a venit ca un fulger pentru toți cei care il cunoșteau și simpatizau pe revoluționar. El a servit patria, a fost scriitor și publicist, iar numele sau iși merita locul in istoria Romaniei.

- Un barbat bolnav de COVID-19, internat in spital anul trecut, de Craciun, a ajuns, in sfarșit, acasa, dar nu complet vindecat. Dupa ce a stat o lunga perioada de timp conectat la aparatele care l-au ținut in viața, acum invața din nou sa mearga și sa vorbeasca. Un medic de la Spitalul Queen Elizabeth…

- Decesul solistului Petrica Mițu Stoian a venit ca un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut. Șocul este cu atat mai mare, cu cat inainte de producerea dramei acesta se simțea relativ bine. Drama a survenit dupa ce Mițu Stoian lua decizia de a merge la Clinica Nesta din Caraș-Severin pentru a urma un…

- Vlad Gherman pare din ce in ce mai apropiat de Oana Moșneagu, așa ca mulți fani s-au intrebat daca intre aceștia este mai mult decat o frumoasa relație de prietenie. Actorul s-a decis sa spuna adevarul despre ce se intampla intre el și colega sa de platou. Ce se intampla intre Vlad Gherman și Oana […]…

- Moartea subita a elevei din Liceul Teoretic Costești i-a ingrozit pe parinți. Nicoleta, fata de 16 ani care a murit in toaleta liceului a fost inmormantata pe 18 octombrie. Minora a fost condusa pe ultimul sau drum in localitatea Miroși de catre toți cei dragi ai sai, parinți, rude, prieteni, dar și…