- Aflata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Camelia Potec a plecat de urgența spre Romania, dupa ce a primit o veste tragica. Grigore Potec, tatal campioanei olimpice, a murit, la 67 de ani. Potrivit debraila.ro, acesta a fost gasit fara suflare in propria casa, dupa un infarct. „Cu durere in suflet, familia…

- Camelia Potec (39 de ani) trece prin clipe cumplite. Tatal campioanei olimpice a incetat din viața la varsta de 67 de ani. Grigore Potec a fost gasit fara suflare in propria locuința, in urma unui infarct. Fratele Cameilei Potec, Alexandru, a postat in mediul online un mesaj prin care anunța cand va…

- David Popovici, inotatorul roman in varsta de 16 ani care face senzație la Jocurile Olimpice, s-a calificat in semifinala probei de 100 de metri liber la Tokyo. El a parcurs cele doua lunigimi de bazin in 48 de secunde și 3 sutimi. David Popovici a intrat in semifinala cu al 8-lea timp din concurs,…

- Tenisul de masa este printre primele sporturi care vor lua startul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pentru delegația tricolora condusa de președintele Federației, buzoianul Cristinel Romanescu, emoțiile incep chiar de a doua zi, sambata, cand Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs susțin primele partide.…

- Forfait-ul in masa al jucatoarelor de tenis din Romania pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo a produs o avalansa de critici. Camelia Potec, presedintele FRNPM, sustine ca e o minciuna faptul ca sportivele „s-ar fi dat lovite” pentru a nu merge in Japonia!Buna prietena cu Simona Halep si Sorana Cirstea,…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo anunța ca spectatorii nu vor avea acces in tribune. Japonia a inregistrat o crestere semnificativa a cazurilor cu mai putin de trei saptamani inainte de inceperea Jocurilor Olimpice.

- Guvernul japonez a decis, joi, ca Tokyo sa intre de luni, 12 iulie, sub stare de urgenta sanitara, stare ce se va pastra pe toata durata Jocurilor Olimpice. Hotararea a fost luata de oficialii niponi pe fondul cresterii numarului de cazuri de COVID-19. De asemenea, Executivul ia in calcul ca JO sa se…

- Federatia Internationala de Haltere (IWF) a impus joi o suspendare de un an Federatiei romane de haltere ''din cauza mai multor cazuri de incalcari ale regulamentului antidoping'', sanctiune care priveaza participarea halterofililor romani la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8…