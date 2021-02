Dramă în Dubai: Prințesa Latifa e ținută prizonieră de tatăl său (VIDEO) Prințesa Latifa, fiica conducatorului din Dubai, susține ca este ținuta prizoniera de catre tatal sau, șeicul Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Șeicul e o personalitate marcanta a Dubaiului și nu numai. Postul de televiziun BBC a obținut un material video inregistrat pe un telefon trimis pe ascuns prințesei. In materialul video, prințesa declara ca este pazita de poliție. Ea a fost prinsa in timp ce incerca sa fuga din Emirate in 2018. Inregistrarea video obținuta de postul BBC surprinde o prințesa nefericita. Latifa susține ca iși duce viața in izolare, in spatele unor ferestre cu gratii și cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

