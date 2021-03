Stiri pe aceeasi tema

- Jucatori cubanezi care evolueaza si traiesc în strainatate au fost selectionati pentru meciurile de calificare la Cupa Mondiala din 2022, programate la sfârsitul lunii martie. Aceasta este o premiera în istoria tarii, informeaza lequipe.fr.În total, au fost convocati unsprezece…

- Femeia a fost arestata la 5 zile dupa crima și a ajuns sa nasca un baiețel in inchisoare. Fiul ei are acum 13 ani și incearca sa iși scape mama de condamnare. I-a cerut chiar președintelui Indiei sa anuleze execuția. In cazul unui refuz, mama lui va fi prima femeie musulmana executata in India in ultimii…

- Nationalele de polo ale Muntenegrului, Greciei si Croatiei s-au calificat la JO de la Tokyo, in urma turneului preolimpic de la Rotterdam. Romania nu a trecut de faza grupelor. Muntenegru si Croatia obtin calificarea fiind finaliste, iar Croatia in calitate de medaliata cu bronz la Rotterdam,…

- Marti, 26 ianuarie, de la ora 22.10, urmariti filmul din 1952 in regia marelui John Houston, cu Jose Ferrer, Colette Marchand si Zsa Zsa Gabor in rolurile principale. Filmul are un palmares impresionant, printre care: doua premii Oscar - pentru scenografie si costume - si 5 alte nominalizari, Premiul…

- A doua cea mai afectata țara din lume, Brazilia traiește o drama imensa din cauza pandemiei. În orașul Manaus din nordul țarii, spitalele nu mai au oxigen pentru toți bolnavii de Covid.Citește continuarea pe Digi24.

- ”Noi știam de la inceput ca o astfel de abordare va pune o serie de probleme. Vorbim de temperaturi de -70 - -80 de grade de transport, dupa care vaccinul urmeaza sa fie decongelat, dupa decongelare exista un interval de ore in care vaccinul trebuie sa ajunga la cei care il utilizeaza, apoi avem un…

- Norvegia - Danemarca, semifinala ”nordica” a Campionatului European de handbal feminin, unde nationala României a încheiat pe locul 12, va avea totusi reprezentare tricolora, prin arbitrele Cristina Nastase - Simona Stancu.Meciul va avea loc sâmbata, de la ora 21:30.În…

- S a intamplat pe 16 decembrie 1970, a avut loc premiera filmului "Love Story".Love Story in romana Poveste de iubire este un film din anul 1970. Drama romantica are la baza un scenariu scris de Erich Segal, dupa care a fost adaptata cartea Love Story.Potrivit wikipedia, filmul, cunoscut pentru deznodamantul…