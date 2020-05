DRAMĂ în CHINA! 100 de milioane de oameni sunt afectați de măsurile guvernului Aparitia unor cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in provincia Jilin, in nord-estul Chinei, a determinat autoritatile sa instituie o noua carantina. China decide sa impuna din nou starea de urgența, de data aceasta pentru 108 milioane de oameni, dupa aparitia a 34 de noi cazuri de SARS-CoV-2 in provincia Jilin, in nord-estul tarii, conform francezilor de la L'Express. Jilin are doar 127 de cazuri confirmate de Covid-19 si doua decese, dar cinci cazuri noi au fost raportate in acest weekend. Autoritatile chineze nu stiu inca ce a provocat reaparitia epidemiei. Potrivit sursei citate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

