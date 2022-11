Stiri pe aceeasi tema

- Nicio informatie nu era imediat disponibila cu privire la numarul pasagerilor aflati la bordul avionului, dar mass-media locale au relatat ca circa 49 de persoane erau inscrise pe lista de pasageri.

- Avionul, operat de compania privata tanzaniana Precision Air, s-a prabusit duminica in cel mai mare lac din Africa, in momentul in care se pregatea de aterizare pe aeroportul din Bukoba, nord-vestul Tanzaniei, relateaza Reuters, citata de Agerpres.„Avionul a decolat din capitala Dar es Salaam si a cazut…

Un avion al companiei Precision Air s-a prabușit in Lacul Victoria din Tanzania in timp ce incerca sa aterizeze pe un aeroport din Bukoba, a anunțat compania de stat Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), citata de Reuters.

- Un avion privat de mici dimensiuni avand cinci cetateni germani la bord plus pilotul s-a prabusit in mare in apropierea țarmului din Costa Rica. Potrivit ziarului german „Bild”, la bordul aeronavei s-ar fi aflat fondatorul salilor de sport McFit, Rainer Schaller, partenera sa si cei doi copii ai lor,…

- 13 oameni au murit, printre care trei copii, iar alți 19 au fost raniți dupa ce un avion rusesc de vanatoare Suhoi 34 s-a prabușit peste un bloc de locuințe in regiunea Karsnodar, aflata in apropierea graniței cu Ucraina, scrie CNN.

- Cel puțin o persoana a fost ucisa și mai multe ranite dupa ce un baraj minier s-a prabușit in Jagersfontein, in Africa de Sud, dar autoritațile se tem de un bilanț mult mai greu. Accidentul a provocat inundații. Un rau de noroi și apa s-a scurs dintr-o mina de diamante dezafectata intr-o zona rezidențiala.…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit pe raza localitații Hurjuieni, comuna Galanești, a anunța purtatoruld e cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El a spus ca sunt doua victime, doi barbați care sunt decedați. Se intervine cu o autospciala de stingere și doua ambulanțe. ”Colegii mei au ajuns la…

Un avion ușor cu doua persoane la bord a cazut duminica in lacul Colibița din județul Bistrița-Nasaud, anunța ISU local, potrivit mediafax.