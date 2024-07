Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea zilei de miercuri spre joi, nationala Romaniei a avut o intalnire cu fanii echipei naționale la Mogoșoaia, dupa revenirea in tara. Sute de suporteri au dorit sa fie alaturi de „tricolori” la intoarcerea de la Campionatul European din Germania. Suporterii reprezentativei noastre au scandat…

- Olanda și-a asigurat locul in sferturile Campionatului European 2024 dupa ce a invins Romania cu scorul de 3-0 in optimi, intr-un meci dominat categoric de olandezi. Echipa antrenata de Edi Iordanescu a avut o prestație impresionanta in faza grupelor, caștigand grupa la turneul final din Germania. Cu…

- Meciul tensionat dintre Romania – Olanda a fost marcat de controverse legate de deciziile arbitrului Felix Zwayer și ale echipei sale, criticate pentru presupusa favorizare a Olandei. Incidentele, inclusiv un fault brutal asupra lui Mogoș nepedepsit de roșu și un fault controversat acordat in favoarea…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, in cadrul conferinței de presa de dupa calificarea in optimile EURO 2024, ca este rușinos ca anumite persoane au sugerat ca Romania și Slovacia ar fi convenit inainte de meci sa termine partida la egalitate, pentru…

- Edi Iordanescu (46 de ani), selecționerul Romaniei, a comentat remiza cu Slovacia, 1-1, rezultat in urma caruia „tricolorii” s-au calificat in optimile de finala ale Euro 2024. Edi Iordanescu a calificat-o pe Romania la Campionatul European de pe primul loc in grupa din preliminarii, apoi a caștigat…

- Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, și s-a calificat in „optimile” Euro 2024 de pe prima poziție a grupei E. „Tricolorii” vor juca in faza eliminatorie contra Sloveniei sau Olandei, la Munchen, marți, 2 iulie, de la ora 19.00.La finalul meciului, „tricolorii„ au sarbatorit cu suporterii. 30.000…

- Romania joaca de la 22:00 cu Belgia, in cel de-al doilea meci de la Euro 2024. Cu un rezultat de egalitate, naționala iși asigura prezența in optimile turneului final din Germania. Florin Raducioiu (54 de ani), fostul mare internațional, este convins ca elevii lui Edi Iordanescu pot realiza surpriza.…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a subliniat intr-o conferința de presa susținuta in Germania, ca echipa sa se confrunta cu o provocare de nivel superior in meciul urmator de la EURO 2024, in fața Belgiei, pe care a descris-o drept “un adversar colosal”. De altfel,…