Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, din punct de vedere profesional, trece printr-o perioada buna, sau cel puțin așa se vede. Este unul din pretendenții la postura de selecționer al Naționalei Romaniei. Dar, conform ultimelor informații, Adi Mutu și-a anunțat meciul de retragere pe 11 iunie anul viitor, pe Cluj Arena. Meciul…

- Un barbat de 33 de ani a fost condamnat pentru proxenetism pentru ca s-a folosit de naivitatea unei adolescente, careia i-a promis o relatie stabila, dar pe care a fortat-o sa se prostitueze amenintand-o ca ii va face rau fratelui ei de doar sase ani.

- Dobanzile imprumuturilor datorate de dezvoltatorul imobiliar Evergrande, in valoare de aproximativ 8 miliarde de dolari, investitorilor straini, ar putea scadea in urmatorul an. Fondatorul și președintele companiei, miliardarului Xu Jiayin, ar putea fi nevoit sa plateasca cel puțin o parte din acestea…

- Elon Musk a pierdut 50 de miliarde de dolari in aceasta saptamana, dupa ce acțiunile Tesla au scazut pentru a doua zi la rand. Scaderea vine dupa ce Musk și-a intrebat urmaritorii de pe Twitter daca ar trebui sa vanda 10% din acțiunile sale de la Tesla și dupa informațiile potrivit carora fratele sau,…

- Trupul neinsuflețit gasit sambata dupa masa pe un teren viran de langa cimitirul din Bujac aparține unui copil de aproximativ 8-9 ani. Potrivit informațiilor pe care le deținem, cadavrului ii lipseau membrele inferioare.

- Suferind o infrangere dureroasa in ocupația de 20 de ani a Afganistanului, in timpul careia a incercat sa-și impuna voința afganilor, Occidentul incearca și acum sa-și dicteze condițiile noilor autoritați naționale.