Stiri pe aceeasi tema

- Cazul s-a inregistrat in toamna anului 2019, insa a fost soluționat intr-o prima instanța – Tribunalul Militar București – la inceputul lunii decembrie anul curent. Judecatoarea a depus plangere impotriva soțului, cu care se afla in divorț, dupa ce, pe 31 octombrie 2019, a descoperit in geanta, ascuns…

- Cazul femeii ucise pe o trecere de pietonii din Aiud: Trei ani de inchisoare pentru șoferul BMW-ului și 100.000 de euro daune morale Cazul femeii ucise pe o trecere de pietonii din Aiud: Trei ani de inchisoare pentru șoferul BMW-ului și 100.000 de euro daune morale Tanarul in varsta de 25 de ani, din…

- Inalta Curte de Justitie din Mumbai a comutat joi in pedepse cu inchisoare pe viata sentintele capitale decise initial impotriva a trei barbati condamnati pentru violarea in grup a unei jurnaliste foto de 22 de ani, informeaza AFP, citat de agerpres. Aceasta agresiune violenta a avut loc in Shakti…

- Tribunalul din Lyon l-a judecat azi pe barbatul care a aruncat cu o sticla in meciul Lyon – Marseille, iar aceasta l-a lovit in cap pe Dimitri Payet (34 de ani), fotbalistul lui OM, in minutul 4. Tribunalul Penal din Lyon a decis ca barbatul de 32 de ani sa fie condamnat la 6 luni de inchisoare dupa…

- Loredana, o romanca din Italia, a fost ucisa cu salbaticie de iubitul de 75 de ani, care a incercat apoi sa se sinucida. O tragedie a avut loc in orasul Manduria, in provincia Taranto, unde un barbat, pe numele sau Pietro Dimitri, și-a ucis partenera romanca, inainte de a incerca sa-și ia viața…

- Șoferița care a lovit intentionat un politist pe motocicleta care o urmarea a fost condamnata de instanta de fond la peste 9 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. In plus, a fost obligata la plata a 200.000 de lei drept daune morale, transmite ProTV . Incidentul a avut loc in august 2020, in Buzau.…

- O femeie din Buzau care a lovit intenționat cu mașina un polițist pe motocicleta a fost condamnata la peste 9 ani de inchisoare cu executare. Ea trebuie sa mai plateasca și 200.000 de lei despagubiri. Atenție, urmeaza imagini care va pot afecta emoțional! Tanara, in varsta de 33 de ani, se afla la…

- Pedeapsa de 9 ani și jumatate de inchisoare in cazul șoferiței de 33 de ani urmarita de un polițist pe motocicleta, in Buzau, anul trecut. Femeia a fugit dupa ce a acroșat motocileta polițistului, care a luat foc. Condamnarea nu este definitiva și poate fi atacata cu apel, dar se numara printre maximele…