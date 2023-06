Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de puțin peste un an a murit in mașina, sufocata de caldura, deshidratata, in fața unei gradinițe, dupa ce tatal ei a crezut ca a dus-o la cresa, dar a uitat-o in autoturism.

- Tragedie la Roma. O fetița de un an a fost gasita moarta, miercuri dupa-amiaza, in mașina familiei. Tatal ar fi trebuit sa o lase de dimineața la creșa, dar a uitat și a mers direct la serviciu. Au gasit-o decedata in scaunul auto 6 ore mai tarziu, cand mama a mers sa o ia de la creșa, iar personalul…

- Anica a disparut in Italia, iar mai apoi a fost gasita fara viața. De atunci și pana acum au ieșit la iveala o mulțime de informații tulburatoare despre modul in care a murit. Cea mai șocanta dintre acestea este faptul ca romanca a fost ucisa, de fapt. Iata ce scrie in autopsia Anicai, la puțin timp…

- O romanca disparuta in Italia a fost gasita moarta intr-un rau. Tanara, in varsta de 31 de ani, a disparut in urma cu trei zile, dupa ce a iesit de la serviciu. Femeia a fost gasita plutind pe apa, de un pescar, care a alertat autoritatile. Citește și: Zece ani de inchisoare pentru cel care […]

- Anica, romanca care a fost data disparuta dupa ce a plecat de la serviciu, a fost gasita moarta in Italia, in urma cu doar o zi. Ancheta in cazul decesului femeii este in plina desfașurare, dupa ce romanca a fost gasita fara suflare de un pescar. Iata cine este Anica, dar și cu ce se ocupa ea!

- Tragedia care a lasat indoliata o familie de romani dintr-un orașel francez, a carei fetița de cinci ani a fost ucisa, a șocat opinia publica din Franța. Trupul copilei a fost gasit intr-un sac. Un tanar cu tulburari psihiatrice a fost arestat.

- Tragedie intr-o familie de romani, stabilita in orașelul francez Rambervilliers. Fetița lor de 5 ani disparuse, așa ca membrii familiei au anunțat oamenii legii, iar la doar 3 ore de cautari, copila a fost gasita moarta, intr-un sac de gunoi, intr-un apartament situat la

- Alessia Gabriela Nigel, fetița romanca in varsta de 4 anișori, moarta la Spitalul Giovanni Paolo II din Sciacca, regiunea Sicilia, dupa ce a ajuns acolo cu o febra mare, va fi inmormantata luni, 3 aprilie. Copila s-a stins marți, pe 28 martie, in jurul orei 10:00 dimineața, la puține ore de la internare.…