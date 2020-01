Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile se petrec in familie, impreuna cu oamenii dragi, iar asta se aplica sI in cazul Mihaelei Borcea. Fosta sotie a lui Cristi Borcea a petrecut alaturi de fostul actionar de la Dinamo, de copiii pe care ii are cu acesta: Patrick, Melissa si Angelo, dar alaturi de ea l-a avut sI pe iubit.

- In prag de Craciun, in loc de petrecere familia lui Ionuț Marinescu, in varsta de 36 de ani, se pregatește de inmormantare. Militarul de pe fregata Regele Ferdinand a murit chiar la ziua lui, lasand in urma o soție indurerata și doua fetițe orfane de tata.

- Petrica Mațu Stoian a trecut printr-o adevarata drama. Este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi, insa nu a fost ferit de incidente neplacute in viața lui. Nu mulți știu ca interpretul de muzica populara a ajuns in spatele gratiilor și a trait o adevarata drama.

- Spera ca va trai, cate zile mai are pe acest pamant, alaturi de iubita lui, dar s-a trezit, dintr-o data, cu inima calcata in picioare. S-a intamplat in ziua in care, Roxana, femeia pe care o considera jumatatea lui, a fugit de acasa fara nicio explicatie. A fugit si s-a ascuns! Iar de atunci, tanarul…

- Maria Carneci sufera enorm dupa ce l-a condus pe ultimul drum pe barbatul langa care a trait 36 de ani. Soțul artistei a fost inmormantat la un cimitir din Pipera. In urma cu cateva luni, soțul artistei a fost supus unei intervenții chirurgicale, apoi au aparut mai multe complicații. Starea…

- Laurențiu Corbu a sarit sa loveasca mingea cu capul, dar a cazut prost, avand nevoie de intervenția medicilor. Dupa cateva minute, acesta s-a ridicat și a continuat sa joace pana la finalul primei reprize, cand a fost schimbat cu Gabriel Moura. DINAMO - CFR CLUJ 0-0 in etapa a 16-a din LIGA…

- Drama intr-o familie cu opt copii. Doi nou-nascuți au murit in spital, iar nimeni nu știe de ce s-a intamplat acest lucru. Parinții sunt revoltați și cauta sa-și faca dreptate. Se aduc acuzații grave pentru Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Cei doi gemeni ar fi fost ținuți in condiții improprii…

- Camelia Potec a nascut in urma cu mai bine de un an, iar de cand s-a nascut fetița ei, viața ei s-a transformat radical. Sportiva a luat o pauza de la Federația Romana de Natație, de cand a devenit mama, ți iși dedica timpul exclusiv vieții de familie.