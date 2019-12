Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a respins contestatia in anulare formulata de fostul lider PSD. Liviu Dragnea a fost adus marti dimineata la instanta suprema, unde judecatorii analizeaza contestatia depusa de fostul lider PSD impotriva sentintei definitive la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in…

- O mama impreuna cu cei sase copii ai sai trec prin clipe grele. Sotul sau s-a stins in urma cu doar trei saptamani, iar de atunci intreaga viata i-a fost data peste cap. Femeia a ajuns sub cerul liber, dupa ce a fost data impreuna cu copilasii sai afara din casa.

- 10 noiembrie este zi de alegeri pentru toți romanii, chiar și pentru cei aflați in spatele gratiilor, precum Liviu Dragnea și Radu Mazare. Ce alte ”vedete” iși mai pot exercita acest drept din inchisoare? Liviu Dragnea și Radu Mazare, vot din spatele gratiilor Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Reprezentantii Penitenciarului Ploiesti au declarat ca in institutie s-a incheiat votul inca la de la orele pranzului. Dintre cei 346 de detinuti care isi ispasesc pedeapsa la penitenciarul de pe strada Rudului din Ploiesti, 294 au votat deja.

- Drama intr-o familie cu opt copii. Doi nou-nascuți au murit in spital, iar nimeni nu știe de ce s-a intamplat acest lucru. Parinții sunt revoltați și cauta sa-și faca dreptate. Se aduc acuzații grave pentru Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Cei doi gemeni ar fi fost ținuți in condiții improprii…

- GHINION…Trimis in spatele gratiilor pentru o frauda de peste 11 miliarde de lei vechi, afaceristul Catalin Ursu nu are noroc in fata magistratilor Curtii de Apel Iasi. Si asta dupa contestatia sa impotriva sentintei data de justitia vasluiana care a fost respinsa ca fiind nefondata. In plus, Ursu va…

- CERERE… Unul dintre cei trei tineri din Negresti trimisi in spatele gratiilor dupa ce au ucis o nonagenara si apoi, pentru a-si sterge urmele, au stropit-o cu vodca si i-au dat foc, se plictiseste in spatele gratiilor. Zilele trecute a cerut revizurea dosarului, dar ajuns in fata judecatorilor, s-a…

- TUPEU…Inchis in arest preventiv dupa ce a ucis, cu sange rece, un barbat de 32 de ani, Alin Dumitrache vrea acum sa fie lasat acasa. Cererea sa, adresata magistratilor Tribunalului Vaslui, a fost respinsa, ca nefondata si mandatul de arestare prelungit cu inca 30 de zile. Criminalul a ajuns dupa gratii…