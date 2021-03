Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida este cea mai mandra mamica! Indragita prezentatoare de la Acces Direct este in culmea fericirii, avand in vedere faptul ca fiica ei, frumoasa Carla, ii calca pe urme in lumea artistica. Celebra cantareața și-a bucurat toți admiratorii de pe rețelele de socializare, dezvaluindu-le in ce…

- De frumoasa este frumoasa, de iubita este iubita, insa v-ați intrebat vreodata ce sacrificii face Mirela Vaida pentru silueta? Dieta minune a prezentatoarei de la Acces Direct! Frumoasa blondina arata impecabil!

- Ediția de luni a emisiunii ”Acces Direct” a inceput cu o surprinza. Telespectatorii nu au gasit-o pe Mirela Vaida pe scaunul prezentatorului, ci pe o indragita colega de a sa, din lumea muzicii populare. Emilia Ghinescu este la carma emisiunii astazi!