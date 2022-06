Stiri pe aceeasi tema

- Mulțimea de migranți nord-africani a incercat sa treaca vineri dimineața in enclava spaniola Melilla din nordul Marocului. Autoritațile orașului marocan Nador au confirmat ca 18 persoane au murit și 63 au fost ranite in timpul tentativei masive de intrare pe teritoriul spaniol, relateaza BBC și El Pais.Unele…

- In jur de 2.000 de migranți au luat cu asalt un gard inalt care sigileaza enclava nord-africana Melilla din Spania. Zeci au reușit sa treaca din Maroc dupa o incaierare violenta de doua ore cu ofițerii de frontiera, potrivit autoritaților spaniole, citate de Reuters. Melilla și Ceuta, o a doua enclava…

- Droguri in peruci este cea mai noua gaselnița a traficanților de droguri. Doua columbiene au fost arestate, vineri, pe Aeroportul International Tocumen, din Panama. Acestea incercau sa plece in Spania avand cocaina ascunsa in perucile pe care le purtau, a anuntat biroul procurorului general al tarii…

- Cateva cazuri de variola maimutei depistate in Marea Britanie au determinat autoritatile sa puna la dispozitie un vaccin impotriva variolei unor lucratori sanitari si altor persoane care ar fi putut fi expuse, in timp ce alte cazuri au fost confirmate in Europa, informeaza joi Reuters. Fii…

- Juan Carlos I, fostul rege al Spaniei, plecat in exil in august 2020 in Emiratele Arabe Unite pe fondul suspiciunilor de delapidare, va reveni astazi pentru prima data in tara pentru o scurta vizita, anunta AFP. Fostul monarh i-a comunicat fiului sau regele Felipe VI "decizia sa de a reveni in Spania…

- Guvernul de la Madrid a destituit-o pe Paz Esteban de la conducerea Centrului National de Informatii (CNI), serviciul de informatii externe al Spaniei, scrie marti ziarul El Pais, citat de Hotnews . Decizia a fost luata dupa dezvaluirile privind utilizarea software-ului spion Pegasus impotriva unor…

- Cresterea pretului la energie electrica afecteaza transportul public din Madrid. Numarul de metrouri care opereaza in capitala Spaniei a fost redus in medie cu 10%, in condițiile in care factura la energie s-a marit de aproape 5 ori comparativ cu anul trecut.

- Spania isi va revizui tinta de crestere economica pentru acest an, a declarat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. „Este clar ca razboiul lui Putin in Ucraina are un impact, nu doar asupra economiei europene dar si asupra celei mondiale, si va fi o revizuire, in jos, a cifrelor privind…