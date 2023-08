Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca va propune excluderea din partid a primarului din Crevedia, Petre Florin, afirmand ca: ”Un primar care «n-a stiut» si caruia nu-i pasa de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce cauta in PSD!”. „Voi propune excluderea primarului din Crevedia…

- Intrebat daca ar accepta-o pe Gabriela Firea in AUR, George Simion a declarat: „Cu siguranța cei care au condus pana acum Romania de 33 de ani și au dus-o in dezastrul in care se afla nu au ce cauta in AUR. E un partid nou, care vrea altceva. Nu o luam nici pe Gabriela Firea, nici pe USR-iști.” George…