Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut pe Facebook, de catre fiul lui, Lucian Abrudan. Cunoscut ca un tehnician exigent, care a pus accent pe pregatirea fizica, Viorel Abrudan a condus de pe banca tehnica in mai multe randuri pe FC Bihor, unde a fost si sef al Centrului de Copii si Juniori.De asemenea, el…

- Andrei Ceuca, un barbat ramas vaduv dupa aproape trei ani de la casatorie, a povestit pentru „Adevarul” cum au fost ultimele luni din viata sotiei sale, o tanara careia medicii austrieci i-au facut un transplant de plamani si un retransplant, organele sanatoase fiindu-i respinse de organism in ambele…

- Actorul Verne Troyer, cunoscut pentru rolul Mini-Me din seria de filme "Austin Powers", a murit sambata la varsta de 49 de ani, a informat familia sa pe social media, citata de AFP. "Cu mare tristete si inimile deosebit de indurerate anuntam ca Verne s-a stins azi", a scris familia pe pagina sa oficiala…

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui. Artistul a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de...

- Nicolae Mischie a murit duminica, in jurul orei 15.00, la Spitalul Elias din Bucuresti. Familia a declarat ca decesul a survenit in urma unei infectii severe. Mischie era internat in spital de mai mult timp, in urma unor complicatii. El a suferit in urma cu cativa ani un accident vascular-cerebral.…

- Ion Tiriac a vorbit la Telekom Sport despre cele mai importante momente ale vietii sale, inca din copilarie si pana in prezent. Tatal sau a murit cand el avea doar 10 ani. Ion Tiriac a izbucnit IN DIRECT. "Mi-au furat 500.000 de euro!" "E bine sa nu prea vorbiti prea mult despre copilaria…

- Cei doi au avut o fiica, pe nume Ana-Lisa, care a murit in anul 1998, la doar un an și patru luni, din cauza unei probleme la inima, scrie huff.ro. Dupa trei ani, a venit pe lume și Luca, al doilea copil al lor. Citeste si Laurentiu Reghecampf, clipe de COSMAR la ARABI. Nu credea ca poate…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…