- In noaptea de 27 august 2023, in jurul orei 3.30, un tanar de 19 ani, din localitatea Oiejdea, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Santimbru, in apropierea unei stații de alimentare cu carburant, ar fi surprins și accidentat un grup de 6 persoane, care…

