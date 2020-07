Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 iunie un apel la 112 anunta o agresiune in familia cu noua copii din Pochidia. O familie numeroasa a ascuns traume greu de inchipuit. Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca mama și fiica cea mare, o minora de 15 ani, erau agresate de tata.

- In data de 18.06.2020, in jurul orei 00:10, Politia Orașului Simeria a fost sesizata cu privire la faptul ca la o adresa din localitate are loc un scandal in familie. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului, dupa aplanarea starii conflictuale, au stabilit ca, pe fondul unor neințelegeri…

- Poliția a ajuns la locuința lui Costin Marculescu, tarziu in noapte. Acolo, medicii legiști au ridicat trupul neinsuflețit al actorului, in timp ce cei de la Protecția Animalelor l-au luat pe cainele acestuia.

- Costin Marculescu, cel care a jucat in Liceenii, a fost gasit mort! Marculescu nu mai fusese vazut de mai multe zile, iar vecinii au alertat poliția. Conform unor informații, Costin Marculescu a fost gasit in cada, in stare de putrefacție, dupa ce pompierii au spart ușa. Vecinii spun ca acesta nu a…

- Drama cumplita intr-o familie din Maramures. Un copil de doi ani ucis de o șofer imprudent Sambata, in jurul orei 14.00, personalul medical din cadrul Centrului Medical de Permanenta Farcasa i-a sesizat pe politisti despre faptul ca la unitatea medicala a fost adus, pentru ingrijiri medicale,un baiat…

- Un localnic din Pantelimon a fost șansa unui bebeluș, aruncat la marginea strazii, pe un teren viran. Acesta a auzit plansetul micuțului care fusese lasat pe un teren viran, situat pe DC 83, intre localitatea Vidra și Dobreni. Din primele informații, polițiștii o cauta pe mama, dar investigheaza și…

- Drama cumplita pentru o fetita de 9 ani. A dat cu banul pentru a vedea cu care dintre parinti poate ramane Doi copii din Iasi traiesc o adevarata drama, dupa ce parinții lor au decis sa se desparta.

- „Urmare a incidentelor semnalate in cartierul Micro 6 din municipiul HUNEDOARA, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si jandarmerie", transmite ziarul local Hunedoara Libera. Politia, jandarmii si luptatorii SAS sunt in zona. Au aplanat situatia si urmeaza ca toti cei implicati…