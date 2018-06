Stiri pe aceeasi tema

- Drama in familia ministrului Sanatatii! Nepoata Sorinei Pintea, asistenta medicala la UPU-SMURD, a fost gasita spanzurata in casa. Ministrul Sanatații a postat un mesaj de adio pentru Flavia pe rețeaua de socializare. El a spus “Ramas bun, Flavia!”. Nepoata ministrului Sanatatii s-a sinucis.…

- Barbatul in varsta de 40 de ani este din localitatea Varlezi, judetul Galati, fiind adus in noaptea de duminica spre luni la spitalul din Galati in stare extrem de grava, cu stop cardiac resuscitat. El este in continuare la terapie intensiva.

- Alisa, sotia tanarului de 30 de ani, care a murit vineri, 25 mai, dupa ce timp de o saptamana s-a aflat in coma la Spitalul de Urgenta din Chisinau, fiind batut cu bestialitate de un grup de indivizi chiar in fata unui club de noapte din Capitala, afirma ca oamenii legii incearca sa musamalizeze acest…

- Persoana accidentata, miercuri, in munții Retezat a fost identificata. Pentru salvarea acesteia, salvamontiștii au cerut sprijinul unui elicopter SMURD. Salvarea s-a realizat de la inalțime, iar victima ranita in Retezat a fost transportata de elicopterul SMURD la Spitalul de Urgența din Petroșani.…

- Un barbat de 64 de ani, care si-a rupt piciorul pe munte, in Masivul Valcan, a solicitat miercuri sprijinul autoritatilor pentru a-l ajuta sa ajunga la spital, patru salvamontisti din Valea Jiului fiind trimisi in zona stanelor momarlanilor din Aninoasa pentru a-l duce pe ranit pana intr-un loc din…

- Pompierii timișeni au intervenit, vineri dimineața, in localitatea Remetea Mare, unde o femeie de 81 de ani a fost gasita spanzurata. The post Femeie de 81 de ani, gasita spanzurata appeared first on Renasterea banateana .

- Sanatatea reprezinta un domeniu extrem de important pentru executivul Consiliului Județean Maramureș fapt pentru care, in ședința in care s-a votat bugetul propriu pentru anul 2018, suma de 5.000,00 mii lei a fost atribuita celor doua spitale aflate in subordinea instituției județene. Astfel, Spitalul…