Dramă cumplită în lumea fotbalului feminin - Fosta iubită a unui star mondial, mâncată de proprii câini Pauline Peyraud-Magnin , portarul naționalei Franței și al lui Juventus la fotbal feminin, trece printr-o drama in viața personala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Accident mortal in București: O femeie a fost lovita de trenul care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEmortal in București: O femeie a fost lovita de trenul care…

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este restricționat pe Autostrada A2 București – Constanța din cauza unui accident care s-a produs in județul Calarași. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Grace Zaadi, componenta a nationalei Frantei, este noua jucatoare a vicecampioanei CSM Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Prințul Charles și Camilla planuiesc sa gazduiasca in direct spectacolul Strictly la Palatul Buckingham, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea s-au calificat in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa victoriile obtinute in semifinalele jucate sambata in Sala Polivalenta din Mioveni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 26-25 (15-13), joi, in deplasare, intr-un meci din etapa a 23-a a Ligii Nationale de handbal feminin, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un barbat a murit, iar sotia sa a fost grav ranita intr-un accident produs, sambata, pe DN 2B, in judetul Buzau, dupa ce masina in care se aflau a intrat sub un TIR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Doua persoane, un barbat și o femeie, au murit intr-un accident produs miercuri dupa-amiaza pe DN 6, in județul Olt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un accident grav s-a produs marți pe DN1, langa București. Cel puțin cinci mașini sunt implicate, iar traficul este restricționat. La fața locului a fost trimis elicopterul SMURD. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…