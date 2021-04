Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar alte doua au ramas incarcerate si au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc intre doua masini in cursul zilei de duminica, in comuna Cozmesti, potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs intre un autoturism care se deplasa dinspre Mogosesti Siret spre Pascani,…

- Un accident rutier soldat cu o victima incarcerata s-a produs vineri, 12 martie, pe un drum judetean din comuna Valea Ursului. Conform primelor informatii oferite de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului. Accidentul s-a produs…

- FCSB a obținut trei puncte importante, duminica seara, învingând în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Botosani. În urma acestui succes, formația pregatita de Toni Petrea a acumulat 54 de puncte și ocupa prima poziție în clasamentul Ligii 1.Golurile au fost marcate…

- Un acccident de circulație, soldat cu trei victime, s-a produs aseara, in jurul orei 21:40, pe Calea Baciului din Cluj-Napoca. Conform IPJ Cluj, conducatorul unui autoturism in varsta de 23 de ani, din municipiul Botoșani, care se deplasa pe strada Corneliu Coposu, in direcția localitații Baciu, ar…

- O persoana a ramas incarcerata intr-o mașina care s-a rasturnat intr-o rapa din padurea Baisa din județul Botoșani. Victima a fost scoasa din autoturism de șoferii care au vazut accidentul, informeaza Mediafax. Accidentul rutier a avut loc duminica in padurea Baisa. Probabil, din cauza vitezei…

- Doi șoferi s-au luat la cearta pe șosea și unul dintre ei l-a impins pe celalalt in fața unui Logan care circula cuvitea, pe E 70, la Draganești Vlașca, scrie portalul teleormanean de știri Impact News 24 . Șoferul de TIR lovit de autoturism a ajuns la spital cu rani grave. Accidentul a avut loc mieruci,…