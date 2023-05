Stiri pe aceeasi tema

- O reglare de conturi in stil mafiot s-a petrecut in plina strada, in Braila. Un barbat de 33 de ani a fost taiat cu macete de mai mulți indivizi care aveau cagule pe fața. Atacatorii nu au fost inca identificați.

- Un nou record a fost doborat, iar posesorul a intrat direct on Cartea Recordurilor. Este vorba de un barbat, in varsta de 20 de ani, care a primit titlul pentru cele mai scurte maini. Cați centimetri masoara brațele tanarului?

- Drama s-ar fi petrecut in Vinerea Mare, in data de 14 aprilie, ne-au declarat surse judiciare. In timp ce stateau la o discuție insoțita de bauturi alcoolice, doi frați au inceput sa se certe. Pe fondul consumului excesiv de alcool și a certurilor, unul dintre barbați a luat un cuțit și și-a injunghiat…

- Scenele desprinse ca din filmele cu mafioți au avut loc in județul Maramureș. O cabana cu doua etaje din Vișeul de Sus a fost incendiata, un caine a fost ucis, iar paznicul a fost sechestrat și amenințat.Paznicul spune ca atacatorii aveau carabine cu lunete și alte arme moderne.Alte 7 utilaje au fost…

- A fost ratata o importanta oportunitate de actiune, ce ar fi putut sa opreasca atentatul sinucigas cu bomba comis la sfarsitul concertului pe care cantareata pop Ariana Grande l-a sustinut in orasul Manchester in anul 2017, au concluzionat autorii unei anchete din Marea

- Multe localitați din Turcia au fost afectate de cutremurele devastatoare, iar mii de cladiri s-au transformat in mormane de moloz. Zeci de mii de oameni au murit dar e de așteptat ca numarul victimelor sa creasca. Pentru unii, cutremurul inseamna o noua lovitura cruda a sorții. Mazhar este din Siria.…

- Marea Britanie va marca un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia cu un moment de reculegere, care va fi tinut la 24 februarie, la ora 11.00. Premierul Rishi Sunak va tine acest moment de reculegere la resedinta din Downing Street. „Pe masura ce ne apropiem de implnirea unui an de la invazia barbara…

- Face mii de oameni sa rada pe Tik Tok, dar puțini ii știu drama. Este vorba despre Alina Daniș, cunoscuta pe internet pentru video in care apare cu mama sa. Primii 4 ani de viața pentru Alina au fost ideali, insa dupa ce parinții au decis sa plece la munca peste hotare a inceput coșmarul. Inițial, tanara…