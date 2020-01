Stiri pe aceeasi tema

- Fosta vedeta TV, Cristina Țopescu, fiica regretatului comentator sportiv, Cristian Țopescu s-a stins din viața la 59 de ani ani. Poliția a anunțat ca cerceteaza cazul ca fiind un deces ”in condiții suspecte”.Ca reacție la vestea decesului ei prematur, fosta ei colega de breasla, Gabriela Firea,…

- Cristina Țopescu, una dintre cele mai cunoscute realizatoare de televiziune, a fost gasita, duminica seara, fara suflare, in casa ei din Otopeni. In ultimii ani, dupa moartea tatalui ei, Cristina s-a retras parțial din viața publica, pastrand puține legaturi cu televiziunile, dar și cu vechii prieteni.…

- Cristina Țopescu (59 de ani) a fost gasita moarta, in casa, duminica seara, in condiții suspecte.Una din cele mai cunoscute și populare prezentatoare TV din Romania, Cristina Țopescu s-a nascut la Oradea, a fost fiica celebrului comentator sportiv Cristian Țopescu și a intrat in lumea televiziunii…

- Cristina Țopescu a murit. Ea a fost gasita moarta in locuința sa din Otopeni, conform primelor informații. Primii care au intrat in locuința Cristinei Topescu au fost politistii, chemați de vecini. La o prima evaluare, polițiștii nu au descoperit urme de violența pe trupul ei. Exista incluisv ipoteza…

- Cristina Țopescu a murit la varsta de 59 de ani. Jurnalista a fost gasita fara viața in casa. Descoperirea a fost facuta in aceasta seara de polițiștii din Ilfov. Vecini sai au sunat la Ambulanța, dupa ce nu mai știau de ea de aproape trei saptamani. Cristina Țopescu a fost gasita in pat, fiind decedata…

- Cristina Țopescu a murit. Cristina Țopescu a fost o prezentatoare de televiziune din Romania, fiica comentatorului sportiv Cristian Țopescu. Ea a murit la varsta de doar 59 de ani. O vecina a sunat la 112 pentru ca nu a mai vazut-o pe vedeta TV de pe 19 Decembrie. Polițiștii au gasit…

- Cristina Țopescu (59 de ani), fiica fostului mare jurnalist Cristian Țopescu, decedat in 2018, a fost gasita moarta in propria casa. Conform Romania TV, Cristina Țopescu nu mai raspunsese la telefon de pe 23 decembrie, iar vecinii nu o mai vazusera de peste trei saptamani. Surse din…

- Prima iubita a lui Ștefan Banica Jr. a fost Cristina Țopescu, fiica fostului comentator sportiv Cristian Țopescu. Fosta prezentatoare a Știrilor Focus Prima TV a ajuns la varsta de 58 de ani și este total schimbata. La un moment dat, vedeta a vorbit despre relația ei cu artistul, marturisind ca acesta…