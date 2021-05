Dramă. Copil găsit electrocutat în casă. Unde îi erau părinții O drama s-a abatut asupra familiei unui copil in varsta de doar 10 ani. Baiatul s-a electrocutat și nu a mai putut fi salvat. Tragedia a avut loc vineri dupa-amiaza, in județul Salaj, mai exact in localitatea Popeni, comuna Mirșid, chiar in locuința familiei. Conform primelor informații, minorul s-a electrocutat la o priza, potrivit someseanul.ro. […] The post Drama. Copil gasit electrocutat in casa. Unde ii erau parinții first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

