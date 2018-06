Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din centrele de plasament din cadrul DGASPC Valcea au susținut la Teatrul Anton Pann din Ramnicu-Valcea un moment artistic, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului. La finalul spectacolului, din incredințarea Inaltpreasfințitului Parinte Varsanufie, Sectorul Social Filantropic al Arhiepiscopiei…

- Astazi, de Ziua Copilului, a fost distractie la superlativ in resortul de lux Phoenicia, din nordul statiunii Mamaia. Si nu numai pentru micutii turistilor veniti pe litoral, ci si pentru aproximativ 250 de copii institutionalizati de pe raza judetului Constanta. Pret de cateva ore, acestia s-au distrat,…

- Un grup de tineri din cadrul TSD Prahova, sub coordonarea Nicoletei Sprincenatu, a organizat astazi un eveniment la Complexul “Raza de Soare” din Baicoi, care le-a adus zambetul pe buze tuturor celor 28 de copii care locuiesc in acest centru social aflat in subordinea Direcției Generale de Asistența…

- Pe firul curentului și Povești cu sens – Inceput in cariera pentru tinerii din centrele de plasament sunt cele doua proiecte care iau startul la Maratonul Sibiului 2018 pentru integrarea in comunitate a copiilor din sistemul de protecție. Concret, Științescu Hub și Asociația de Poveste, in colaborare…

- Vine Paștele, iar voi puteți oferi zambete copiilor din centrele de plasament. Cum? E atat de simplu...Tot ce trebuie sa faceți este sa donați sange, iar cu bonurile pe care le primiți sa cumparați alimente pentru copiii din centrele de plasament din Timiș.

- Spectatorii care vor asista, sambata, 22 martie, la meciul dintre BC Athletic Constanta si CSM Sighet, programat de la ora 12, la Sala Sporturilor, vor avea prilejul de a facem o fapta buna pentru copiiim din centrele de plasament. Este prima actiune a BC Athletic Constanta in cadrul campaniei „Mana…

- Milioane de copii le-au spus astazi mamelor cat de mult le iubesc. Le-au pregatit felicitari si mici cadouri. Unii au ramas insa cu ele in brate. Mamele care i-au abandonat in centrele de plasament au uitat de ei.