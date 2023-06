Stiri pe aceeasi tema

- Echipa medicala care se ocupa de Sergio Rico (29 de ani) la spitalul Virgen del Rocio din Sevilla, unde este internat de zece zile, a constatat o evoluție a starii de sanatate a portarului lui PSG dupa ce a cazut de pe cal și a fost lovit cu copita in cap! Dupa zile de ingrijorare, cand soția sa Alba…

- Fotbalistul echipei PSG, Sergio Rico, nu mai este sedat si este in continuare in stare grava, insa evolutia este favorabila, a anuntat spitalul din Sevilla in care este internat jucatorul, potrivit Le Figaro.“Echipa medicala a oprit total sedarea lui Sergio Rico si, deocamdata, starea sa are o evolutie…

- Sergio Rico, unul dintre portarii celor de la Paris Saint Germain, se afla in stare grava in spitalul Virgen del Rocio din Sevilla, unde este sub asistența respiratorie ca urmare a unui accident de calarie pe care acesta l-a suferit.

- Portarul echipei PSG, Sergio Rico, ramane la terapie intensiva, la doua zile dupa ce a suferit un grav traumatism cranian intr-un accident de calarie. Spaniolul in varsta de 29 de ani a suferit un traumatism cranian grav, dupa cum a confirmat Spitalul Universitar Virgen del Rocio. "Pacientul este in…

- Spaniolul Sergio Rico, 29 de ani, portarul lui PSG, a fost internat duminica la spitalul Virgen del Rocio din Sevilla, dupa ce a cazut de pe cal și a fost lovit de mai multe ori cu copita in cap. Sergio Rico, portarul spaniol al lui PSG, in varsta de 29 de ani, trece prin clipe critice, dupa ce a cazut…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, in varsta de 86 de ani, a fost internat, miercuri, 5 aprilie, la Spitalul San Raffaele din Milano cu probleme cardiovasculare și respiratorii și a fost diagnosticat cu leucemie, a declarat joi o sursa apropiata politicianului, relateaza Reuters . Acesta ramane…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, in varsta de 86 de ani, a fost internat la terapie intensiva pentru o problema cardiaca, a anuntat miercuri o sursa apropiata. Silvio Berlusconi se afla intr-o unitate de chirurgie cardiaca la spitalul San Raffaele din Milano, a precizat aceasta sursa, confirmand…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi este internat la terapie intensiva din cauza unor probleme cardiace, a declarat pentru AFP un membru al anturajului sau.In varsta de 86 de ani, Berlusconi, care a intrat si iesit din spital in ultimii ani, se afla la Spitalul San Raffaele din Milano.