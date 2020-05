Stiri pe aceeasi tema

- Un spital modular de suport pentru bolnavii de Covid 19 a fost ridicat in București de la zero. Au ajutat voluntari și companii private in doar 19 zile. Pana sa ii primeasca pe medici și pacienți, a fost vizitat de președinte și premier, care au fost impresionați.

- Numarul pacienților vindecați de COVID-19 crește de la o zi la alta. In 24 de ore inca 55 persoane au fost externate Alte 55 de persoane infectate cu COVID-19 au fost declarate vindecate și externate din spital pe parcursul ultimelor 24 de ore. Informația a fost prezentata, in aceasta dimineața, de…

- Președintele statului, Igor Dodon, a venit cu un mesaj catre toți cetațenii, in ziua Invierii, incurajand populația in momentele dificile prin care trecem din cauza pandemiei, precizand ca „avem o dinamica pozitiva” a cazurilor de Covid-19 și in același timp, trebuie sa respectam restricțiile, intrucat,…

- Donald Trump a decis ca a venit momentul sa „se reporneasca America”, dupa restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Președintele american a spus ca redeschiderea țarii se face in etape.Presedintele american Donald Trump a spus, joi, intr-o conferința de presa la Casa Alba ca redeschiderea…

- Medicii, președintele țarii Igor Dodon și premierul Ion Chicu au acționat cel mai bine și corect in perioada de criza, provocata de COVID-19. Sunt datele sondajului „Masurarea impactului socio-economic al COVID-19”, realizat de IDIS Viitorul in perioada martie-aprilie 2020. Cetațenii au fost invitați…

- Prof. dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti, a declarat sambata, in cadrul emisiunii „Marius Tuca Show”, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa se implice in mod direct in gestionarea situatiei provocate de epidemia de Covid-19 prin convocarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a schimbat camasa obisnuita si cravata pentru un echipament de protectie complet, in timp ce a vizitat pacientii care au primit tratament pentru virusul Covid-19 intr-un spital din Moscova, transmite Mediafax.

- Titulara economiei din Republica Democratica Congo a fost testata pozitiv pentru coronavirus, la scurt timp dupa ce a participat la reuniuni cu presedintele, premierul si consiliul de ministri, a anuntat joi televiziunea nationala RTNC, relateaza dpa, citata de Agerpres. Ministrul economiei, Acacia…