Drama batrinilor singuri din Constanta: Monica Poptile, directorul Asistentei Sociale din Primarie afirma senina ca sunt prea multi, nu avem cum sa ii supraveghem pe toti!

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, recomanda cumparatorilor sa verifice preturile produselor, in perioada reducerilor de iarna, prin consultarea site-urilor care afiseaza preturi comparative pentru acelasi produs si sa citeasca cu atentie…

- Aparatorii Simonei Halep, 31 de ani, 12 WTA, au prezentat, in cadrul anchetei in care este jucatoarea de tenis este judecata pentru utilizarea unei substanțe interzise, numele producatoruluii, numarul de lot și certificatul de analiza pentru suplimentul nutritiv „contaminat” de pe urma caruia i-ar fi…

- Un scandal a avut loc seara trecuta in parcarea unui hipermarket din Constanta unde o femeie in scaun cu rotile a avut neplacuta surpriza sa nu isi mai gaseasca masina parcata pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitati. Cazul a ajuns si in atentia avocatului Adrian Cuculis care a oferit un punct…

- Protecția Consumatorului a inchis, vineri, o parte din Targul de Craciun al Constanței, anunța instituția condusa de Horia Constantinescu, fost candidat la Primaria Constanței in 2020 și fost director in mandatul lui Vergil Chițac, actualul edil al orașului. Horia Constantinescu a transmis presei ca,…

- Este aglomeratie mare astazi la Constanta la sediul Primariei unde se depune documentatia pentru ajutorul oferit de stat celor care inchiriza apartamente cetatenilor ucraineni. Oamenii s au asezat din zorii zilei la coada pentru a depune actele necesare. Sunt zeci de persoane care asteapta sa intre…

- Inculpatul este recidivist si a fost cercetat pentru savarsirea in stare de recidiva postexecutorie a infractiunii de complicitate la inselaciune in forma continuata doua acte materiale . Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, retinerea si arestarea preventiva reprezinta etape si masuri din…

- O femeie de 31 de ani, Maria*, povestește pentru Libertatea șocul intalnirii din urma cu patru ani, cu calugarul Ionuț Hrisostom Turtoi, de la Manastirea Vladiceni, județul Iași, cel fotografiat recent in timp ce imbrațișeaza o tanara in fața altarului. Un șoc atat de mare incat a urmat-o pana astazi.…

- Zona se afla in grija Primariei de mai bine de 20 de ani, dar se pare ca nimeni nu s-ar fi grabit sa afle ce fel de deșeuri ajung deja in mare. Toți cei care aduceau materiale de construcții, insa, erau taxați cu 3 lei pe ora.Locul s-a transformat intr-o bomba biologica in care inspectorii de mediu…