- Datele despre locația telefoanelor mobile sugereaza ca manifestanții la protestele anti-blocare din SUA – unii dintre ei aflați in legatura cu persoane infectate cu Covid-19 – calatoresc adesea la sute de kilometri la evenimente, intorcandu-se in toate parțile statelor lor și chiar trecand in cele vecine,…

- Numarul de infecții cu coronavirus crește din nou in Germania, la doar cateva zile dupa ce liderii sai au slabit restricțiile sociale, generand ingrijorari ca pandemia ar putea scapa din nou de sub control, scrie The Guardian. Germanii au ieșit relaxați afara, dupa cum ilustreaza și imaginea unui lac…

- Studiile controversate in care voluntarii sunt infectați in mod intenționat cu Covid-19 ar putea accelera dezvoltarea vaccinului, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, care a lansat noi orientari cu privire la modul in care abordarea ar putea fi justificata etic, in ciuda pericolelor potențiale…

- „Criminali!” ii numește omul de afaceri Florin Hozoc pe cei care continua sa intarzie recoltarea plasmei de la sucevenii vindecați de COVID-19 și folosirea ei pentru salvarea pacienților critici infectați cu SARS-CoV-2 din cea mai afectata regiune a Romaniei. Florin Hozoc se straduiește de mai multe…

- Intr-un interviu pentru The Guardian, un oficial din conducerea tehnica a Organizației Mondiale a Sanatații a explicat ce se depisteaza in realitate la testul PCR in cazul bolnavilor vindecați de COVID-19. Rezultatele testelor care sugereaza ca persoanele din Coreea de Sud au fost reinfectate dupa…

- O echipa de cercetatori din armata americana a inventat un nou test pentru detectarea Covid-19, care ar putea depista persoanele la mai puțin de 24 de ore de la instalarea lui in corp, informeaza The Guardian. Testul a fost dezvoltat dintr-un proiect susținut de Agenția Militara a Statelor Unite pentru…

- Numarul de noi infecții cu coronavirus in Spania a scazut la un nivel record de la inceputul focarului. Deși era țara cea mai afectata din Europa, a decis sa redeschida unele sectoare ale economiei sale saptamana aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor pana la 619 in ultimele 24 de ore…

- Primul ministru britanic nu se va intoarce inca la serviciu și se va continua sa se recupereze dupa infecția cu COVID-19, scrie The Guardian. Boris Johnson a postat un videoclip pe Twitter, laudand publicul larg pentru ca a respectat masurile de blocare și personalul care l-a ingrijit atunci cand „lucrurile…