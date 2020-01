Fiecare interviu cu Tora Vasilescu, acum in varsta de 66 de ani, ajungea inevitabil la intrebarea: "de ce nu ati vrut sa deveniti mama?". Insa marea actrita a fost mama, dar rolul acesta binecuvantat s-a intrerupt brusc, inainte de a incepe. Undeva pe o scena a Romaniei comuniste.

"Intr-una din piesele in care am jucat cred ca vreo 7 ani, de Mazilu, la un moment dat in pauza am avortat si am intrat pe scena si s-a oprit...am ajuns dupa spectacol la spital si era o perioada in care avortul a omorat mii de femei, erau interzise avorturile", a povestit actrita.

Mircea Daneliuc, primul…