Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Prodan a murit. Anuntul a fost facut pe Facebook de fiica sa, Anamaria Prodan Reghecampf. Ultimele imagini cu Ionela Prodan aratau ca starea ei de sanatate nu era deloc buna. Ionela Prodan a murit pe un pat de spital dupa o lupta dura cu o boala necrutatoare. Ionela Prodan a murit, luni seara,…

- Elena Merișoreanu a mers la Spitalul Elias, in vizita la artista de muzica populara, Ionela Prodan. Deși slabit, aceasta a agasit puterea de a-i spune colegei sale de breasla, o gluma. Cantareața a povestit pentru Romania tv, cum a decurs ultima vizita pe care i-a facut-o prietenei sale, Ionela Prodan,…

- Ionela Prodan, in varsta de 70 de ani, se afla de trei saptamani in spital. Artista sufera de o boala grava, dar se lupta pentru fiecare zi de viata Potrivit celor de la Wowbiz, Ionela Prodan a deschis ochii și, cu toate ca era extrem de slabita, a vorbit cu fiicele ei. Cantareata de…

- Ionela Prodan trece printr-o perioada extrem de dificila din punctul de vedere al sanatații. Indragita artista de muzica populara se lupta cu un diagnostic crunt, iar medicii sunt rezervați in declarații. Din dorința de a-și proteja familia, Anamaria Prodan nu a dezvaluit adevaratul motiv al deselor…

- Ionela Prodan a avut mari problemele de sanatate, fiind supusa unei interventii la sfarsitul lunii ianuarie, atunci cand i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimii. VEZI SI: Ionela Prodan, schimbare radicala dupa interventia suferita. Cum arata acum FOTO Ionela…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a adunat o avere impresionanta de-a lungul anilor. Ionela Prodan, care in luna ianuarie a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme de sanatate , este una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara din țara noastra. Ionela Prodan, care…

- Anamaria Prodan și-a scos mama la plimbare, dupa aproape doua saptamani in care medicii i-au facut mai multe investigații. Interpreta de muzica populara se simte mult mai bine, iar acest lucru se vede in cea mai recenta apariție in mediul virtual. „O alta zi perfecta! Imi iubesc mama! Te iubim!”, a…