Drama Andreei Raicu. Prin ce a trecut vedeta: ‘Am pierdut tot ce aveam’

- La sfarșitul anului trecut, Anca Serea s-a confruntat cu probleme de sanatate și a ajuns pe mainile medicilor din Romania și Bulgaria. Vedeta a explicat se se intampla cu ea și ce probleme de sanatate a avut.„Au fost momente grele, da, dar am trecut cu bine peste ele,desi nu eram pregatita sa traversez…

- Anca Serea, marturisiri despre problemele de sanatate peste care a trecut Anul 2020 a fost unul extrem de greu pentru Anca Serea. Nu doar din pricina pandemiei, ci și din cauza problemelor grave de sanatate cu care aceasta s-a confruntat. Vedeta a ajuns de urgența la spital de cateva ori. Atat in Romania,…

- Andreea Raicu (43 ani) și-a inceput noul an cu o vacanța in Maldive. Vedeta s-a intors recent din destinația exotica și a marturisit ca a avut ceva emoții cu privire la acesta vacanța din pricina pandemiei de COVID-19. „Inițial nu am vrut sa merg in vacanța, mi-a fost teama, chiar daca frica de virus…

- Andreea Raicu s-a decis sa scape de rutina zilnica și a plecat in vacanța pe care și-o dorea de mult. Aceasta s-a lasat fotografiata in mai multe ipostaze, printre care și intr-o poziție de yoga, care a lasat fanii cu gura cascata.

- Irina Loghin nu a avut o copilarie ușoara. Insa, pe cat de crunta a fost saracia in care a crescut, alaturi de frații ei, pe atat de frumoase sunt amintirile de atunci. Regina cantecului popular iși amintește acum, la 81 de ani, cu zambetul pe buze peripețiile din urma cu 75 de ani. Irina Loghin a povestit…

- Dupa ce in urma cu aproape doua luni paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Andreea Raicu ieșind din casa lui Matei Straten, iata ca acum avem noi imagini cu vedeta alaturi de celebru milionar! Deși nu a confirmat oficial relația pe care ar avea-o cu afaceristul, iata ca se pare ca totul e foarte serios,…