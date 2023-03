Drama Andreei Marin: Mi-au scos o tumoare de 800 de grame Andreea Marin, fosta zana de la Surprize-Surprize, a facut dezvaluiri dramatice despre boala prin care a trecut și operația grea de extirpare a unei tumori. Totul a inceput dupa ce Andreea Maria a descoperit o umflatura in zona cervicala. Nu a stat prea mult pe ganduri și a mers de urgența la o consultație de specialitate, pentru a afla cauza exacta. In urma consultației a urmat o operație prin care i-a fost scoasa o tumoare de 800 de grame. „Mi-au scos doi pumni de celule, 800 de grame de tumoare”, a povestit aceasta. Dar momentele de tensiune extrema au inceput abia dupa aceea, pentru ca a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

