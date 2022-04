Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Rusu, psiholog Arcadia: Evaluarea psihologica este procesul prin care se clarifica cauzele si modurile prin care o persoana de orice varsta, manifesta, la un moment dat sau cu caracter repetitiv, simptome de disconfort, suferinta sau nemultumire in propria functionare emotionala, relationala,…

- Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasa și este foarte atașata de parinții ei. De cand s-a mutat la București, artista vorbește zilnic cu ei la telefon. Artista, in varsta de 28 de ani, s-a nascut in Deva și a inceput sa cante de la o varsta frageda. Lidia Buble are 10 frați, iar tatal ei este…

- Neti Sandu, in varsta de 62 de ani, este una dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. Mereu cu zambetul pe buze, puțini sunt cei care știu trecutul dureros pe care l-a avut astroloaga de la Pro TV. Aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația pe care a avut-o cu mama ei. „Mama…

- Luminița Anghel, care canta de zeci de ani, a avut o prima reacție dupa ce WRS a devenit reprezentatul Romaniei la Eurovision 2022. Cantareața l-a laudat pe cel care va reprezenta țara la Torina in luna mai cu melodia „Llamame”. „Am urmarit intenționat finala, pentru ca știam ca fiind foarte implicata…

- Copilul in varsta de 2 ani, care a fost adus in stare grava din judetul Neamt la Spitalul de Pediatrie din Iasi, dupa ce a fost batut de parinti, a intrat in moarte cerebrala.Managerul Spitalului de Pediatrie "Sf Maria" din Iasi, Alina Belu, a declarat ca din punct de vedere medical nu mai poate exista…

- Lily Ebert s-a aflat intr-unul dintre ultimele trenuri care au deportat evrei la Auschwitz in 1944. Pe contul ei de Tik Tok, unde are 1,6 milioane de fani, supraviețuitoarea in varsta de 98 de ani vorbește despre ororile Holocaustului, scrie dailymail.co.uk . Pe 27 ianuarie sunt comemorate victimele…

- Da, sunt si copii care nu-si mai asteapta parintii sa vina acasa din strainatate. Veti crede ca e din cauza ca sunt revoltati pe decizia adultilor. In zilele noastre, chiar daca ranile lasate de lipsa unuia dintre parinti sunt adanci, copiii au capacitatea de a intelege si a respecta aceasta hotarare,…