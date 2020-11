Drama actriței Draga Olteanu Matei. Cum și-a pierdut casa din București și a trăit în ultimii ani la o pensiune Artista ce a avut o cariera stralucita, in special in comedii, Draga Olteanu Matei a jucat in 90 de filme, 50 piese de teatru și circa 100 producții umoristice de televiziune, de asemenea, alte zeci de producții ale Teatrului Radiofonic Național. Marea actrița, bucureșteanca la origine, iși petrece batranețea intr-un loc de vis, la o pensiune de langa Piatra Neamț, oraș care a ”adoptat-o” in urma cu 12 ani, cand și-a pierdut casa int-un lung șir de procese. Este orașul natal al ultimului soț al artistei, medicul Ion Matei, cu care a fost casatorita timpde 45 ani, pana la moartea acestuia (2014).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

