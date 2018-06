Drake lanseaza albumul „Scorpion” 29 iunie 2018 este data in care Drake lanseaza cel de-al cincilea album de studio, „Scorpion”, un album complex, ce vine la pachet cu promisiunea unei calatorii de neuitat prin configuratia emotionala a cunoscutului artist canadian. Titlul albumului („Scorpion”) este sugestiv, facand referinta la data de nastere a lui Drake, 24 octombrie, si la semnul sau zodiacal. Asadar, noul material semnat Drake reprezinta o confesiune, varianta ideala prin care artistul se descopera in fata fanilor sai, lasandu-i sa patrunda in intimitatea gandurilor sale. Albumul reuneste 25 de piese, impartite in doua sectiuni,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

