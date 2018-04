Stiri pe aceeasi tema

- Kygo a folosit cele mai draguțe fotografii pe Facebook și Instagram pentru a anunța ca vineri va lansa noua piesa, numita “Remind me to forget”. Piesa anunța inceputul unui nou an plin de aventuri, asta dupa succesul masiv pe care albumul “Kids in love” l-a avut in 2017. Am tras și noi cu ochiul la…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la doua dive: Beyonce & Blue Ivy! “Au iesit in oras, ca fetele, in gasca, mama, fiica si bunica. Cea mica are 6 ani si ii seamana leit tatalui, Jay-Z. Beyonce a iesit in oras cu fiica sa, Blue Ivy, si mama sa, Tina, si au mers sa vada... View Article

- Solistul trupei Maroon 5 și soția sa Behati Prinsloo, model Victoria’s Secret au primit cu imensa bucurie venirea pe lumea a fetiței lor, pe nume Gio Grace Levine. A doua fetița a familiei Levine a venit pe lume acum 2 zile, asta ca o mare surpriza dupa ultima fotografie, postata de Adam Levine pe…

- Christina Aguilera le-a testat imaginația fanilor postand o serie de fotografii incendiare pe contul sau de Instagram. In cele trei fotografii in alb și negru artista pare ca se distreaza de minune in apa plina cu spuma. Cantareața in varsta de 37 de ani arata incredibil și are de ce sa fie mandra,…

- Disclosure nu au mai fost vazuți pe Twitter și Instagram de 3 saptamani dar știm clar ca ne pregatesc un album proaspat și probabil sunt ocupați in studio. Pe 10 ianuarie Disclosure au facut ultima declarație oficiala cu privire la noul album care este in proces de creație in studio, iar noi fierbem…

- S-ar putea sa fie nevoie sa luam notițe de la Demi Lovato. Vedeta a pus ochii pe o bucațica de barbat și ne arata cum merge cel mai bine flirtul pe Instagram. Prințul spre care aspira Demi este Henry Cavill, unul dintre cei mai frumușei actori ai Marii Britanii. Subtila, cum ne-a obișnuit, Demi Lovato...…

- Printre celebritațile de la Hollywood s-a instalat un nou trend: sa manance din mana bucatarului Nusret Gokce, cunoscut drept „Salt Bae”. Astfel, vedete precum Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, P. Diddy, Drake, Dj Khaled, French Montana, Rihanna și mulți alții au ajuns in celebrele restaurante din Dubai,…

- La varsta de 25 de ani, Demi Lovato nu se ferește sa posteze pe contul de Instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul…