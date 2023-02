Stiri pe aceeasi tema

- George Pușcaș (26 de ani) a marcat la ultima faza pentru Genoa in meciul cu Benevento, scor 2-1, in Serie B. Atacantul roman a intrat in minutul 70, in locul lui Coda, și a adus victoria echipei sale cu un gol marcat cu capul, chiar la ultima faza. ...

- Radu Dragușin are șanse mari sa continue in Italia. Genoa, formație la care este imprumutat de la Juventus, este pregatita sa-l transfere definitiv. Fundașul de 20 de ani a impresionat in Serie B și i-a convins pe oficialii de la Genoa. Radu Dragușin, șanse mari sa continue in Italia: „Vor achita 6…

- Imprumutat in prezent de Juventus Torino la Genoa, Radu Dragușin este unul dintre cei mai importanți și constanți jucatori ai „grifonilor”. Fundașul roman va fi transferat definitiv de echipa din Serie B.

- Fotbalistul roman Radu Dragușin (20 de ani), legitimat la formația Genoa din Serie B, este cel mai utilizat tanar jucator din primele doua ligi ale fotbalului italian in anul 2022.Fundașul central nu are cele mai multe prezențe, insa a acumulat cele mai multe minute in fotbalul italian care conteaza…

- George Pușcaș (26 de ani) a inscris in victoria celor de la Genoa cu Bari, 2-1. „Grifonii” au urcat pe 3 in Serie B, la 6 puncte sub liderul Frosinone. Luni seara, Pușcaș a inscris al doilea sau gol din acest sezon de Serie B. A punctat chiar in minutul 2 al deplasarii de la Bari și a ramas pe teren…

- George Pușcaș (26 de ani) a marcat primul gol in tricoul celor de la Genoa, in victoria 2-0 cu Sudtirol, din runda cu numarul 16 din Serie B. George Pușcaș a semnat cu Genoa, imprumut de la Reading, pe 25 august. Internaționalul roman a spart gheața la cea de-a 10 apariție. George Pușcaș, primul gol…