Dragul meu prieten, (P) In urma cu 8 ani, cand am intrat in politica și ți-am cerut votul ca sa te reprezint la București in Camera Deputaților, mi-am luat 4 angajamente in fața ta: Propunerile tale sunt litera de lege pentru mine. Banii Timișoarei și ai Timișului sa ramana aici. Romania sa mearga in continuare pe drumul european al dezvoltarii. Niciodata nu voi vota o taiere de salar, pensie sau alt tip de venit. tale sunt litera de lege pentru mine. Banii Timișoarei și ai Timișului sa ramana aici.sa mearga in continuare pe drumul european al dezvoltarii. Niciodata nu voi vota o taiere de salar, pensie sau alt tip de venit. Timp de doua mandate in Camera Deputaților, tot ceea ce am facut, am facut ghidat de angajamentele luate in fața ta! Tot atunci, ți-am promis ca nu voi ramane un deputat anonim și ca voi fi DEPUTATUL… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

