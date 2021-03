Dragu: Vom atrage femeile să devină antreprenoare prin exemplele pe care le oferim Politicile publice destinate incurajarii intrarii femeilor in mediul de afaceri trebuie sa se bazeze pe promovarea de exemple de femei care au facut antreprenoriat, a declarat, marti, presedintele Senatului, Anca Dragu, in cadrul unei dezbateri despre egalitatea de sanse.



"Despre politicile publice pe care ar trebui sa le promovam, as spune ca trebuie sa vorbim foarte mult despre aceste subiecte, sa studiem, sa facem publice informatiile acestea, astfel incat subiecte care pana acum cativa ani erau tabu sa ajunga pe agenda publica. Numai in felul acesta vom gasi o presiune la nivelul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca martie este luna femeii, Corina Stratulat, invitata la Neatza cu Razvan și Dani, vine in ajutorul barbaților și le spune ce cadouri iși doresc doamnele și domnișoarele in funcție de vibrația interioara.

- „In ceea ce priveste legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale, Guvernul se va intruni intr-o sedinta in cursul acestei seri pentru a adopta forma finala, dupa avizul Consiliul Legislativ. Se stie ca a venit abia in cursul zilei de astazi avizul Consiliului Legislativ si, procedural, chiar…

- "Saptamana aceasta am facut in plenul Senatului o interpelare in atenția domnului Barna Tanczos, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor.", a anunțat, vineri, senatoarea PSD Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.

- Senatoarei Dianei Șoșoaca i-a fost taiat microfonul, miercuri, in plenul Senatului, dupa ce Anca Dragu, șefa instituției, i-a atras atenția de doua ori sa incheie o declarație politica. Șoșoaca vorbea despre efectele adverse ale vaccinului anti-coronavirus de la Pfizer. Dupa ce i s-a taiat microfonul,…

- Senatoarea USR PLUS Anca Dragu a fost aleasa, luni seara, in functia de presedinte al Senatului, cu 75 de voturi „pentru”. Dragu scrie istorie in Romania, fiind prima femeie care detine aceasta functie. Anca Dragu a absolvit, in 1996, cursurile Facultatii de Finante-Banci din cadrul Academiei de Studii…

- Senatul se reuneste, marti dimineata, in plen, pentru a-i alege pe ceilalti membri ai Biroului permanent. Conform programului afisat pe site-ul Senatului, incepand cu ora 10,00 sunt programate lucrari in plen si anume alegerea celor patru vicepresedinti, patru secretari si patru chestori ai Camerei…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat, in aceasta seara, Acordul de Guvernare pentru perioada 2020-2024. Acordul prevede, printre altele, desemnarea lui Florin Cițu premier, a lui Ludovic Orban – președinte al Camerei Deputaților, iar Anca Dragu – președintele Senatului. La ceremonia semnarii acordului…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor - au semnat luni Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor de ministru, a functiilor de prefect si a celor de secretar…