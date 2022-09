Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem foarte dezamagiți sa vedem lipsa de reacție a Guvernului PSD – PNL – UDMR, care ii ține pe acești oameni, practic, in saracie”, spune Anca Dragu (USR), fost ministru de Finanțe, dupa ce INS a anunțat ca inflația a ajuns la 15,3%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul președinte al Senatului, Anca Dragu, a declarat ca noua creștere a prețurilor la produsele alimentare ii va afecta pe romanii cu veniturile foarte mici. (…) Suntem foarte dezamagiti sa vedem lipsa de reactie a Guvernului PSD – PNL – UDMR, care ii tine pe acesti oameni, practic, in saracie. Probabil…

- Camera Deputatilor a adoptat decizional proiectul de lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Prin initiativa legislativa administratorii de drumuri sunt obligati sa asigure iluminatul public al trecerilor pentru pietoni nesemaforizate.…

- Peste 1,2 milioane de salariati castiga in prezent salariul minim pe economie, dintre care circa 800.000 sunt platiti cu 2.550 de lei brut/luna, iar 400.000 cu 3.000 de lei brut pe luna (in constructii, in­du­s­tria alimentara si agricultura), arata da­tele obtinute de ZF de la Inspectia Muncii.…

- Partidul Social Democrat a propus majorarea salariului minim brut de la 2550 de lei la 3000 de lei lunar, adica o creștere neta de 250 de lei. Premierul Nicolae Ciuca a afirmat marți, 30 august, ca „in funcție de evoluția colectarilor la buget” și de discuțiile din coaliție, „vom ajunge la o concluzie”.„Va…

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

In cadrul Guvernului se discuta mai multe masuri și pachete de sprijin, dar se discuta intens și creșterea pensiilor.

- USR spune ca decizia Guvernului privind compensarea de 0,5 lei/litru la benzina este ”o noua bataie de joc a actualei coalitii”, si ca, in loc sa adopte propunerea USR de reducere a TVA-ului de la 19% la 5%, Guvernul PSD-PNL a decis sa vina cu cea mai proasta solutie. Reacție vine dupa ce Nicolae…