- PMP solicita Parlamentului sa organizeze o sesiune extraordinara pentru votarea, de urgenta, a proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). „Acum in al 12-lea ceas, coalitia de la putere trebuie sa depaseasca orgoliile si interesele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus luni, dupa ședința coaliției, ca discutiile privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie vor continua pana la gasirea unei solutii consensuale cu privire la acest subiect.

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc miercuri în sedinta, la Palatul Parlamentului, printre subiectele de discuție fiind și calendarul parlamentar pentru desfiintarea secției speciale. Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat luni, dupa primirea avizului Comisiei de la Veneția,…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, marti seara, ca se va discuta in sedinta coalitiei de miercuri despre desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie si, cel mai probabil, se va convoca o sesiune extraordinara pentru desfiintarea acesteia. ”Cred ca in acest moment,…

- Coaliția de guvernare ar urma sa convoace o sesiune extraordinara la Senat Foto: Arhiva. Coaliția de guvernare urmeaza sa stabileasca saptamâna aceasta calendarul unei sesiuni extraordinare la Senat pentru a definitiva proiectul de lege privind desființarea Secției speciale pentru…

- Senatul si Camera Deputatilor intra, de joi pana pe 1 septembrie, in vacanta parlamentara. In coalitie, s-a convenit organizarea unei sesiuni extraordinare la Senat, in luna iulie, pentru adoptarea proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna spune ca alianța vrea desființarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie in aceasta sesiune parlamentara sau intr-o sesiune extraordinara din luna iulie. Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca in coaliție va fi gasita cea mai buna modalitate pentru…