Presedintele Senatului, Anca Dragu, a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua Mondiala a Sanatatii, in care ii indeamna pe romani sa se vaccineze, ca singura metoda pentru revenirea la 'viata normala'.



"Inca nu suntem in siguranta. Multi dintre noi am obosit. Stiu, a trecut un an de cand restrictiile au devenit o constanta in viata noastra. Dar toate aceste lucruri se intampla pentru binele nostru. Acum un an aveam doar un orizont al lansarii vaccinului. Acum, cea mai buna veste de la declansarea pandemiei este realitate. Vaccinul este disponibil tuturor. Va indemn sa va programati…