- Dialogul tripartit intre sindicate, patronate si autoritatile statului nu trebuie sa fie formal, doar "un exercitiu de imagine", ci un "element cheie" pentru rezolvarea problemelor din societate, a transmis, joi, presedintele Senatului, Anca Dragu, la Congresul Blocului National Sindical. "Va felicit…

- Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a postat comentarii polemice și jignitoare la o declarație politica de pe rețeaua LinkedIn a Ancai Dragu, președinte al Senatului. In postarea inițiala, Anca Dragu s-a referit la faptul ca a prezidat ședința Plenului de miercuri, in care s-a votat…

- Președinții Parlamentului, Anca Dragu și Ludovic Orban, s-au vaccinat anti-COVID, marți, la Spitalul Militar Central. Dragu și Orban au mers impreuna sa se vaccineze. Au primit simultan prima doza de vaccin. „Ma bucur ca rata de vaccinare a crescut, am ajuns la 30.000 de vaccinuri pe zi. Asta inseamna…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma, miercuri seara, ca urmareste ”consternata” evenimentele din America si nu recunoaste orasul in care a invatat, a muncit si a locuit. ”Haos si violente, manipulare, radicalizare; dialogul a fost inlocuit de tipete”, afirma Dragu, cerand ”Make America normal…

- Senatoarea USR PLUS Anca Dragu a fost aleasa, luni seara, in functia de presedinte al Senatului, cu 75 de voturi „pentru”. Dragu scrie istorie in Romania, fiind prima femeie care detine aceasta functie. Anca Dragu a absolvit, in 1996, cursurile Facultatii de Finante-Banci din cadrul Academiei de Studii…

- Anca Dragu (USR PLUS) a fost aleasa, luni seara, in functia de presedinte al Senatului. Fosta sefa a Finantelor in guvernul Ciolos, Dragu va fi prima femeie care va conduce Senatul Romaniei.

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor - au semnat luni Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor de ministru, a functiilor de prefect si a celor de secretar…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, luni, la Digi 24, ca Vlad Voiculescu va fi propus pentru functia de ministru al Sanatatii, iar Anca Dragu pentru sefia Senatului. "Propunerea noastra va fi Vlad Voiculescu pentru Sanatate, are experienta pe acest domeniu, a mai asumat acest portofoliu.…