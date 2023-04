Doi fosti iubiti si-au facut „partajul" in fata instantei. Femeia a evaluat banii pe care ii imprumutase iubitului de-a lungul relatiei la 40.000 de euro, dar a acceptat o reducere la jumatate a datoriei. De cealalta parte, barbatul era dispus sa plateasca doar 1.500 de euro. Femeia nu a putut demonstra ca i-a dat 20.000 de euro fostului iubit, dar judecatorii l-au considerat totusi pe acesta bun de plata. In cererea adresata Judecatoriei, Roxana C. a precizat ca a avut o relatie amoroasa cu Iulian B. in perioada mai 2013 – noiembrie 2019. Pe parcursul acesteia, i-a imprumutat bani in mai multe…