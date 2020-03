Dragostea în vremea Covid-ului… Nu ai cum sa nu te gandesti zilele astea la Gabriel Garcia Marquez si a lui Dragoste in vremea holerei. Contradictia in termeni din titlu e fascinanta si atat de penetranta: cum poti sa pomenesti de dragoste cand in jur e plin de boala si moarte?... Dar tocmai asta e toata ideea: in fiecare zi e un fel de holera, acum insa e una reala… Cine s-ar fi gandit vreodata, din cei inca vii de acum, ca va veni o vreme ca asta? Nim (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

